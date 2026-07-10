Zontes 703F sull’adventure cinese debutta il ride-by-wire

La Zontes 703F debutta come adventure cinese con tecnologia ride-by-wire. L’aggiornamento include acceleratore elettronico, cruise control e quickshifter bidirezionale. La moto è dotata di una piattaforma inerziale a 6 assi che controlla l’ABS cornering e il controllo di trazione.

La 703F si aggiorna con contenuti da adventure moderna: oltre all'acceleratore elettronico arrivano cruise control, quickshifter bidirezionale e una piattaforma inerziale a 6 assi che gestisce Abs cornering e controllo di trazione. La novità più interessante è la doppia configurazione: ruota anteriore da 21" per chi cerca un’impostazione più orientata al fuoristrada, o da 19" per chi privilegia facilità, comfort e versatilità su strada. Il motore tre cilindri da 699 cc e 95 Cv, è proposto anche in versione depotenziata per patente A2. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Zontes 703F Super Adventure - FULL REVIEW

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