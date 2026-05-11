VIDEO| Debutta su Rai 2 The Unknown l’adventure game girato a Scilla con Elettra Lamborghini e Scintilla
Questa sera in prima serata su Rai 2 prende il via "The Unknown – Fino all’ultimo bivio”, il nuovo adventure game che promette di portare il pubblico dentro un viaggio sorprendente, tra scelte imprevedibili e paesaggi mozzafiato. Alla conduzione una coppia inedita e carismatica: Elettra.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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