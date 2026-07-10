A Zero Branco, un bambino di 22 mesi è stato investito e ha perso la vita nel cortile di casa mentre era con la nonna al volante di un’auto. La Procura ha aperto un’inchiesta e sta valutando anche eventuali responsabilità per omessa vigilanza. La tragedia ha scosso la paese e ora si attendono gli sviluppi delle indagini.

Il bimbo di 22 mesi è morto dopo essere stato investito dall’auto guidata dalla nonna nel cortile di casa. La tragedia che ha sconvolto Zero Branco, in provincia di Treviso, entra ora in una nuova fase. Dopo la morte del piccolo Simone Chelaru, il bambino di 22 mesi investito accidentalmente dall’auto guidata dalla nonna nel cortile di casa, la Procura di Treviso ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Gli accertamenti dovranno chiarire ogni aspetto di quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità, comprese quelle legate alla vigilanza sul bambino nei momenti che hanno preceduto il dramma. La Procura apre un fascicolo per omicidio colposo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Zero Branco, la morte di Simone Chelaru: la Procura apre un’inchiesta, si valuta anche l’omessa vigilanza

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