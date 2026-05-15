Maldive la Procura di Roma apre inchiesta sulla morte dei 5 italiani

Da iltempo.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Roma ha avviato un'indagine riguardante la morte di cinque cittadini italiani avvenuta alle Maldive. I decessi sono avvenuti mentre i coinvolti partecipavano a un'escursione subacquea in una grotta sommersa. Al momento, sono in corso verifiche per accertare le cause e le circostanze dell’incidente. Nessuna persona è stata ancora iscritta nel registro degli indagati, e l'attenzione si concentra sulla dinamica dell'accaduto. La procura ha disposto ulteriori accertamenti e analisi tecniche.

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La Procura di Roma ha aperto un'indagine sulla morte dei cinque italiani deceduti alle Maldive durante un'escursione subacquea in una grotta sommersa. Il fascicolo, coordinato dal procuratore capo Francesco Lo Voi, punta a chiarire le cause della tragedia mentre gli investigatori attendono una relazione ufficiale dal consolato italiano. Intanto sono iniziate le operazioni di recupero dei corpi: secondo le autorità locali, uno sarebbe già stato recuperato dai soccorritori impegnati nelle difficili attività in mare. Le vittime sono la professoressa Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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