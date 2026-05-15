Maldive la Procura di Roma apre inchiesta sulla morte dei 5 italiani

La Procura di Roma ha avviato un'indagine riguardante la morte di cinque cittadini italiani avvenuta alle Maldive. I decessi sono avvenuti mentre i coinvolti partecipavano a un'escursione subacquea in una grotta sommersa. Al momento, sono in corso verifiche per accertare le cause e le circostanze dell’incidente. Nessuna persona è stata ancora iscritta nel registro degli indagati, e l'attenzione si concentra sulla dinamica dell'accaduto. La procura ha disposto ulteriori accertamenti e analisi tecniche.

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