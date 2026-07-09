Exequiel Zeballos ha deciso di aspettare il Napoli, anche se ha ricevuto un’offerta dalla Germania. Secondo Fabrizio Romano, il club azzurro avrebbe fatto una promessa verbale al calciatore, che lo lega al club. La decisione dell’attaccante argentino del Boca Juniors si basa su questo accordo informale, mentre l’interesse del club tedesco resta di fronte alla sua scelta di attendere.

Exequiel Zeballos ha scelto di aspettare il Napoli nonostante un’offerta dalla Germania. Un patto verbale lega il club azzurro all’esterno argentino del Boca Juniors, secondo quanto confermato da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube. Zeballos e la promessa del Napoli: come nasce l’accordo. Il giocatore ha comunicato la volontà di non rinnovare il contratto ed è stato messo fuori rosa. In Argentina la vicenda ha assunto dimensioni nazionali, trasformando un problema interno del club in una questione pubblica. Il Napoli aveva già messo gli occhi su di lui durante il mercato di gennaio, ma decise di prendersi tempo. Quella pausa tattica si è trasformata in una vera promessa: gli azzurri garantirono al giocatore e ai suoi agenti l’acquisto non appena si creassero i presupposti economici e di spazi in rosa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Spazionapoli.it - Zeballos, la rivelazione di Romano: “Il Napoli ha fatto una promessa al calciatore”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Napoli ha l’accordo con il Boca Juniors per Zeballos ed incassa anche il si del calciatoreIl Napoli ha raggiunto un accordo con il Boca Juniors per l’acquisto di Exequiel Zeballos e ha ottenuto il sì del calciatore.

La rivelazione di Trotta: "Ho fatto una proposta per gestire l’Rcf Arena. Coopservice ha detto no"Francesca Chilloni ha riferito di aver presentato a Coopservice una proposta riguardante la gestione dell’Rcf Arena.