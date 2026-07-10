Zeballos al Napoli accordo totale | Romano svela tutte le cifre!

Exequiel Zeballos ha firmato un contratto di cinque anni con il Napoli, confermando la sua scelta di trasferirsi in Italia e rifiutare il CSKA Mosca. L’accordo tra il giocatore e il club partenopeo era stato definito già a maggio, quando sono state stabilite tutte le cifre dell’intesa. Zeballos, proveniente dal Boca Juniors, ha quindi deciso di approdare in Serie A, con un accordo ormai chiuso da diversi mesi.

Exequiel Zeballos ha scelto il Napoli e rifiutato il CSKA Mosca: l’accordo con gli azzurri risale addirittura a maggio, quando il club partenopeo ha blindato il talento del Boca Juniors con un contratto quinquennale già definito nei dettagli. Zeballos: il no alla CSKA Mosca da 20 milioni. I russi avevano offerto cifre importanti al giovane attaccante. Come conferma Fabrizio Romano, il CSKA Mosca ha messo sul piatto 4 milioni netti a stagione per cinque anni, pari a 20 milioni totali. Una proposta che avrebbe potuto convincere molti calciatori a svoltare la carriera. Zeballos ha risposto con un rifiuto secco, già a fine maggio. Il motivo è univoco: esiste un patto con il Napoli che il giocatore non intende tradire. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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