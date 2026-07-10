Zeballos dice no ai 20 milioni del Cska Mosca | vuole solo il Napoli

Il Napoli ha concordato i termini con Exequiel Zeballos, ma il trasferimento non è ancora stato finalizzato. La società deve prima cedere alcuni giocatori per completare l’acquisto. Zeballos ha rifiutato un’offerta di 20 milioni di euro dal Cska Mosca, dichiarando di voler solo il trasferimento al club partenopeo. La trattativa rimane in sospeso fino a quando il Napoli non avrà risolto le cessioni necessarie.

Il Napoli ha bloccato Exequiel Zeballos dopo aver raggiunto un accordo sui termini personali con il talento argentino sin dallo scorso maggio. La fumata bianca per il trasferimento resta però congelata poiché la società partenopea deve prima sfoltire la rosa attraverso alcune cessioni. Nelle ultime ore, scrive Alfredo Pedullà, gli azzurri hanno presentato un'offerta da circa 10 milioni di euro con il calciatore che ha messo il Napoli in cima alla lista delle sue priorità rifiutando un quinquennale da 4 milioni di euro a stagione prospettato dal Cska Mosca., Il classe 2002 è attualmente finito ai margini del Boca Juniors, che ha deciso di escluderlo ufficialmente dalle attività del gruppo principale. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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