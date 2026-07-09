Il Napoli continua a cercare Zeballos del Boca Juniors, ma la trattativa è ferma in attesa di eventuali uscite che liberino spazio in rosa. Al momento, non ci sono sviluppi concreti e il club italiano aspetta di capire se ci saranno mosse per ridurre il numero di giocatori. Zeballos desidera trasferirsi al Napoli, ma senza novità ufficiali, la trattativa resta in stand-by.

Il Napoli non molla la presa su Zeballos del Boca Juniors, ma la trattativa è bloccata, in attesa di qualche uscita per fare spazio all’esterno argentino nella rosa di Max Allegri. “Confermate le indiscrezioni che arrivano dall’Argentina su Zeballos. Il ragazzo ha comunicato di non voler rinnovare il suo contratto, giocatore che era stato già proposto a gennaio al Napoli. Il Napoli ha prenotato il giocatore, ha promesso ai suoi agenti di prenderlo appena riuscirà a completare qualche uscita, in primis Noa Lang. È un giocatore su cui il Napoli è da tempo, c’è stata una promessa, poi nel calcio Il giocatore si è messo a completa disposizione del Napoli, sul calciatore è anche arrivata un’offerta importante da un club tedesco ma il ragazzo vuole il Napoli ed aspetta che la promessa venga mantenuta”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Forzazzurri.net - Zeballos colpo bloccato, ma lui vuole solo il Napoli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Chi è ZEBALLOS L'ARGENTINO che ha incantato il Napoli! già BLOCCATO come con Kvara!

Notizie e thread social correlati

Chi è Exequiel Zeballos? Il gioiello del Boca Juniors bloccato dal Napoli: la sfida che attende Allegri con luiIl Napoli ha deciso di bloccare l'acquisto di Exequiel Zeballos, il giovane esterno classe 2002 del Boca Juniors, in attesa di definire i dettagli.

Leggi anche: Napoli, vicino il primo colpo: Zeballos può firmare

Temi più discussi: Il Napoli ha bloccato Zeballos, attaccante del Boca Juniors; Napoli, super colpo dal Boca Juniors? Bloccato il Changuito Zeballos; Napoli, colpo dall’Argentina? Bloccato Zeballos: il Boca lo mette fuori rosa; Sky - Il Napoli ha bloccato Zeballos: affare fatto, si lavora per chiudere l'operazione.

ARRIVA IL PRIMO COLPO DI MERCATO IN CASA NAPOLI? Secondo Gianluca Di Marzio, gli azzurri e Manna avrebbero bloccato Exequiel Zeballos, ala e trequartista argentino nel mirino partenopeo ormai da mesi Il club è ora al lavoro per chiudere con x.com

Zeballos colpo bloccato, ma lui vuole solo il NapoliForzAzzurri.net - Le ultime sull'esterno argentino possibile colpo del Napoli. Il Napoli non molla la presa su Zeballos del Boca Juniors, ma la trattativa è bloccata, in ... forzazzurri.net

Sky – Napoli, bloccato Zeballos del Boca Juniors. I dettagliIl Napoli ha bloccato Exequiel Zeballos, esterno d’attacco classe 2002 di proprietà del Boca Juniors. L’argentino è ai ferri corti con il club, in quanto ha deciso di non rinnovare il suo contratto in ... mondonapoli.it