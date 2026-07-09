Zaynab Dosso tornerà a gareggiare venerdì 10 luglio al Meeting Giuseppe Tomassoni a Foligno, in provincia di Perugia. La atleta correrà i 100 metri, dopo aver partecipato a una competizione a Doha caratterizzata da condizioni ventose. Sono stati annunciati anche i nomi di Tortu e Simonelli tra gli altri atleti in gara.

Zaynab Dosso farà il proprio ritorno in gara nella giornata di venerdì 10 luglio, quando sarà la stella più luminosa del Meeting Giuseppe Tomassoni a Foligno (in provincia di Perugia). La Campionessa del Mondo dei 60 metri indoor sarà impegnata sul rettilineo della località umbra in un’importante tappa di avvicinamento agli Europei, in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. La velocista emiliana ha un feeling speciale con lo stadio Enzo Blasone, dove lo scorso anno si espresse in 10.07 e 11.12 sui 100 metri. Previsto il doppio turno anche in questa occasione: batterie alle ore 17.50 e finale alle ore 19.15, con il chiaro obiettivo di avvicinare il proprio primato nazionale di 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Zaynab Dosso cerca la fiammata a Foligno: test sui 100 dopo il ventoso di Doha. Annunciati Tortu e Simonelli

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