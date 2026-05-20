Zaynab Dosso ha conquistato la vittoria nei 100 metri al Meeting di Savona, segnando il suo debutto stagionale in una gara individuale. La sprinter aveva già partecipato alle World Relays qualche settimana prima, gareggiando nella staffetta 4×100. La gara si è svolta in una giornata di primavera, con condizioni favorevoli per le atlete in pista. La vittoria rappresenta un risultato significativo per la sua prima uscita ufficiale della stagione.

Zaynab Dosso ha vinto i 100 metri al Meeting di Savona, timbrando il cartellino in occasione della sua prima uscita stagionale a livello individuale (qualche settimana fa si era prodigata nelle World Relays con la 4×100). La Campionessa del Mondo dei 60 metri indoor si è ben espressa sul rettilineo della Fontanassa, imponendosi con il rilevante tempo di 11.07, sostenuta da un vento a favore di 2,0 ms: riscontro cronometrico soddisfacente per la velocista emiliana, considerando che siamo soltanto a maggio e che il cammino per arrivare agli Europei di agosto è ancora molto lungo. Dopo essersi espressa in un solido 11.14 in batteria, la primatista italiana della distanza ha alzato l’asticella in finale, migliorandosi di sette centesimi e traendo indicazioni positive in vista dell’imminente futuro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Zaynab Dosso sciabola un bel tempo di primavera: crono di impatto, vittoria sui 100 a Savona

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