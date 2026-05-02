In vista della partita tra Juventus e Verona, si è parlato delle condizioni di Yildiz, centrocampista turco della squadra. Durante la conferenza stampa, l’allenatore ha aggiornato sullo stato fisico del giocatore, affermando che si trova in fase di recupero. Non sono stati forniti dettagli specifici sui tempi di ritorno in campo o sulle eventuali problematiche che ha affrontato.

di Francesco Spagnolo Yildiz, Spalletti in conferenza stampa ha fatto il punto sulle condizioni del giocatore turco confermando che comunque è in ripresa. Le ultime. Nella conferenza stampa di vigilia di Juve Verona Luciano Spalletti ha parlato anche di Yildiz e delle condizioni del turco anche in vista della partita di domani. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata YILDIZ – «È una cosa che viene valutata a 360 gradi, in maniera corretta, soprattutto per la salute del ragazzo. Sappiamo e lui sa quanto è importante per noi. Ci vuole essere e noi vogliamo che ci sia. Ha avuto questa piccola infiammazione che può peggiore, migliorare, è un po’ una gestione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz, come sta il turco? Le condizioni del numero 10 bianconero in vista di Juve Verona

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