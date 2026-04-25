Il difensore turco è ancora in bilico tra la possibilità di trasferirsi alla Juventus e la speranza di un rinnovo con la Roma. La società giallorossa sta valutando le offerte e le trattative sono ancora in corso. La Juventus mantiene un interesse per il giocatore, ma non ci sono ancora accordi definitivi. La situazione resta aperta, con possibili sviluppi nelle prossime settimane.

di Francesco Spagnolo Celik Juventus, il giocatore continua ad attendere le mosse della Roma sul rinnovo. E, senza firma, i bianconeri tornano ad essere una possibilità. Il calciomercato della Vecchia Signora entra nel vivo, e il nome che sta infiammando le rotazioni dei direttori sportivi è quello di Zeki Celik. Il terzino turco, attualmente in forza alla Roma, è finito prepotentemente nel mirino della dirigenza bianconera, dando vita al tormentone Celik Juventus. La necessità di rinforzare le corsie laterali per il gioco di Spalletti ha spinto i vertici del club a sondare il terreno per un profilo che garantisca equilibrio tra fase difensiva e spinta offensiva.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Celik Juventus, il turco resta una possibilità per la Vecchia Signora: la posizione della Roma e cosa potrebbe accadere in futuro

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