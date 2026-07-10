La Francia ha già raggiunto le semifinali dei Mondiali 2026, che si avvicinano sempre più all'atto conclusivo. Il programma prosegue col secondo quarto di finale, che metterà di fronte la Spagna e il Belgio. Le Furie Rosse, guidate da Yamal, sono reduci dal successo sul Portogallo e vogliono proseguire la propria strada. Lukaku e compagni, di contro, hanno eliminato gli Usa e vogliono sorprendere. Fischio d'inizio alle 21, per una sfida intrigante., Chi sfiderà la Francia di Kylian Mbappé, apparentemente inarrestabile e reduce dal successo sul Marocco? Spagna e Belgio sono pronte a rispondere a questo quesito, nella seconda sfida dei quarti di finale dei Mondiali. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Yamal mette Mbappé nel mirino, battere Lukaku per volare in finale (anticipata)

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Yildiz VS Yamal VS De Bruyne VS Mbappe VS Neymar VS Messi VS Ronaldo

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