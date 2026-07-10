Yamal mette Mbappé nel mirino battere Lukaku per volare in finale anticipata
Yamal punta a superare Lukaku per conquistare un posto in finale. La Francia ha già assicurato il passaggio alle semifinali dei Mondiali 2026, che si avvicinano all’atto conclusivo. Il secondo quarto di finale vedrà affrontarsi Spagna e Belgio, con le due squadre pronte a contendersi l’accesso alla fase successiva. La competizione continua con queste sfide decisive.
La Francia ha già raggiunto le semifinali dei Mondiali 2026, che si avvicinano sempre più all'atto conclusivo. Il programma prosegue col secondo quarto di finale, che metterà di fronte la Spagna e il Belgio. Le Furie Rosse, guidate da Yamal, sono reduci dal successo sul Portogallo e vogliono proseguire la propria strada. Lukaku e compagni, di contro, hanno eliminato gli Usa e vogliono sorprendere. Fischio d'inizio alle 21, per una sfida intrigante., Chi sfiderà la Francia di Kylian Mbappé, apparentemente inarrestabile e reduce dal successo sul Marocco? Spagna e Belgio sono pronte a rispondere a questo quesito, nella seconda sfida dei quarti di finale dei Mondiali. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Yildiz VS Yamal VS De Bruyne VS Mbappe VS Neymar VS Messi VS Ronaldo
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