Sinner mette nel mirino Djokovic | può battere un record incredibile

Da sportface.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026, il tennista italiano ha raggiunto una serie di risultati notevoli, avvicinandosi a un record stabilito dal numero uno del ranking mondiale. Con le sue ultime prestazioni, può eguagliare un traguardo importante stabilito dallo stesso atleta straniero. La sfida tra i due prosegue, con Sinner che si prepara a un nuovo obiettivo nel circuito internazionale.

Jannik Sinner continua a mietere vittime nel 2026: ora l’azzurro può eguagliare Novak Djokovic per un traguardo incredibile Non smette di stupire il numero uno al mondo. La furia di Jannik Sinner si è abbattuta anche sull’ATP di Madrid, permettendo all’altoatesino di vincere l’ennesimo torneo di questa strabiliante stagione. E paradossalmente quello nella capitale spagnola è uno dei più inaspettati. Sì, perché la superficie non era sicuramente quella più adatta alle caratteristiche dell’altoatesino, che ha deciso comunque di competere e adattarsi. E anche in questo caso ha dominato. Nessuno sembra in grado di arginare la furia di Sinner nel 2026, neanche Carlos Alcaraz, ora finito anche ai box per infortunio.🔗 Leggi su Sportface.it

SINNER NON SI PARAGONA A DJOKOVIC, FEDERER E NADAL

Video SINNER NON SI PARAGONA A DJOKOVIC, FEDERER E NADAL

Notizie correlate

Sinner prosegue la rincorsa ai 15000 punti! Nadal e Federer nel mirino, più lontano DjokovicRecord su record per Jannik Sinner, con obiettivi sempre più ambiziosi all’orizzonte.

Novak Djokovic molto carico: “Posso ancora battere Sinner e Alcaraz”Novak Djokovic riparte da Indian Wells con la consapevolezza di poter essere ancora protagonista assoluto del circuito.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Sinner, trono blindato: col forfait di Alcaraz può restare in vetta per tutto il 2026; Masters 1000 Madrid, oggi la semifinale Sinner-Fils: orario e dove vederla; SportMediaset: Sinner: Beh, è incredibile. Sono molto contento Video; Le virtù di Sinner, gli errori di Alcaraz: perché l'impresa di Panatta (la doppietta Roma-Parigi) ora è possibile.

Sinner mette nel mirino Miami dopo Indian Wells: ecco contro chi farà il suo debuttoConquistato il primo titolo in carriera a Indian Wells grazie al successo in finale contro il russo Daniil Medvedev, Jannik Sinner mette nel mirino anche Miami, secondo Masters 1000 della stagione ... tuttosport.com

sinner mette nel mirinoSinner, il possibile percorso a Roma: dal debutto alla finale, chi può incontrare agli InternazionaliDopo la vittoria a Madrid, il numero 1 del mondo, mette nel mirino anche il torneo casalingo: questo potrebbe essere il suo cammino per vincere il titolo ... corrieredellosport.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.