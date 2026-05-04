Sinner mette nel mirino Djokovic | può battere un record incredibile

Nel 2026, il tennista italiano ha raggiunto una serie di risultati notevoli, avvicinandosi a un record stabilito dal numero uno del ranking mondiale. Con le sue ultime prestazioni, può eguagliare un traguardo importante stabilito dallo stesso atleta straniero. La sfida tra i due prosegue, con Sinner che si prepara a un nuovo obiettivo nel circuito internazionale.

Jannik Sinner continua a mietere vittime nel 2026: ora l’azzurro può eguagliare Novak Djokovic per un traguardo incredibile Non smette di stupire il numero uno al mondo. La furia di Jannik Sinner si è abbattuta anche sull’ATP di Madrid, permettendo all’altoatesino di vincere l’ennesimo torneo di questa strabiliante stagione. E paradossalmente quello nella capitale spagnola è uno dei più inaspettati. Sì, perché la superficie non era sicuramente quella più adatta alle caratteristiche dell’altoatesino, che ha deciso comunque di competere e adattarsi. E anche in questo caso ha dominato. Nessuno sembra in grado di arginare la furia di Sinner nel 2026, neanche Carlos Alcaraz, ora finito anche ai box per infortunio.🔗 Leggi su Sportface.it

SINNER NON SI PARAGONA A DJOKOVIC, FEDERER E NADAL

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