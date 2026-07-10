Da oltre un anno, NBCUniversal avrebbe spinto per portare CM Punk a SmackDown, considerandolo una figura di rilievo per la programmazione. La decisione di incoronarlo campione e di inserirlo nel roster del venerdì sarebbe stata influenzata da questa strategia. La notizia è stata riportata da WrestleVotes Radio per Fightful Select, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta.

NBCUniversal avrebbe spinto da oltre un anno per portare CM Punk a SmackDown, ritenendolo una delle punte di diamante della WWE. L’indiscrezione, riportata da WrestleVotes Radio per Fightful Select, aiuta a inquadrare la scelta di incoronarlo campione e di spostarlo subito nel roster del venerdì. NBCUniversal spingeva per CM Punk a SmackDown “da oltre un anno”. Secondo quanto riferito da WrestleVotes Radio nell’ambito di Fightful Select giovedì, alcune fonti interne a NBCUniversal avrebbero raccontato che il network chiedeva di avere CM Punk a SmackDown già “da ben oltre un anno”, considerandolo una delle stelle di punta della WWE. Una di queste fonti riterrebbe inoltre che la presenza di Punk possa restituire slancio allo show, che negli ultimi mesi avrebbe perso terreno. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: La spinta dei canali tv dietro il titolo a CM Punk?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: WWE: Retroscena dietro la lunga assenza di CM Punk dalla TV

WWE: CM Punk svela il suo calendario estivo dopo la conquista del titolo mondialeDopo aver vinto l’Undisputed WWE Championship nell’ultima puntata di Raw, CM Punk ha annunciato il suo calendario estivo.

Si parla di: La WWE sotto accusa per aver sprecato il talento di un beniamino dei fan.

WWE: La spinta dei canali tv dietro il titolo a CM Punk?NBCUniversal avrebbe spinto da oltre un anno per portare CM Punk a SmackDown, ritenendolo una delle punte di diamante della WWE. L'indiscrezione, riportata da WrestleVotes Radio per Fightful Select, a ... zonawrestling.net

WWE: Ecco perchè la vittoria titolata di CM Punk ha funzionatoJim Cornette ci ha spiegato perchè la vittoria titolata di CM Punk a Raw sia stata una scelta giusta della WWE ... spaziowrestling.it