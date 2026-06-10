CM Punk non appare in TV dalla puntata di RAW del 20 aprile e, nelle ultime settimane, si è diffusa l’idea che la WWE non avesse più programmi per lui. Secondo l’insider WrestleVotes, però, non è affatto così: si tratterebbe semplicemente di un periodo di riposo dopo tre anni intensissimi e dopo il main event di WrestleMania 42. Punk, assicura, tornerà presto e di nuovo in cima alla card. La smentita di WrestleVotes sui presunti “piani mancanti”. Nelle ultime settimane, attorno a CM Punk si è fatta largo un’ipotesi precisa: che venisse tenuto lontano dalla televisione perché la WWE non avrebbe nulla in programma per lui. A rispondere è stato l’insider WrestleVotes. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Retroscena dietro la lunga assenza di CM Punk dalla TV

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