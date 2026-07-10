Finn Bálor ha rivelato due retroscena sul suo personaggio del Demon. Ha raccontato di essere andato al matrimonio di sua sorella ancora truccato con il body paint. Uno degli aneddoti riguarda anche situazioni potenzialmente rischiose legate alla sua maschera, che ha indossato in occasioni diverse, tra cui eventi non ufficiali. Bálor ha condiviso dettagli sulla durata e le difficoltà nel mantenere il trucco durante le sue attività quotidiane.

Il personaggio del Demon è uno dei più iconici della carriera di Finn Bálor, ma dietro quell’impressionante body paint si nascondono anche aneddoti decisamente insoliti e, in un caso, persino pericolosi. Durante un’intervista a Insight with Chris Van Vliet, la superstar WWE ha raccontato alcuni retroscena mai svelati prima, spiegando quanto sia complesso realizzare e rimuovere il celebre trucco. Bálor ha rivelato che, nei casi più elaborati, il processo di applicazione può richiedere fino a sei ore. “La volta più lunga? Probabilmente sei ore.” L’ex Universal Champion ha poi ricordato un episodio risalente ai tempi di NXT, quando dovette partire in fretta per raggiungere l’Irlanda e partecipare al matrimonio della sorella. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Finn Bálor racconta due incredibili retroscena sul Demon, “Sono andato al matrimonio di mia sorella ancora truccato”

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Finn Bálor Body Paint Evolution (2014–2026) Demon King RETURNS!

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