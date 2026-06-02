WWE | Ecco il vero motivo del cambio di roster di Finn Bálor

La WWE ha annunciato ufficialmente il nuovo roster di Finn Bálor come membro di SmackDown, durante il post-show di Clash in Italy. La modifica è stata comunicata nel contesto della presentazione dei tornei King and Queen of the Ring. Bálor era precedentemente associato a Raw, ma ora figura tra gli atleti di SmackDown. La scelta è stata resa nota nel momento in cui sono stati pubblicati i dettagli del tabellone dei tornei.

La WWE ha svelato domenica il tabellone ufficiale dei tornei King and Queen of the Ring durante il post-show di Clash in Italy, e i fan hanno notato che Finn Bálor veniva indicato come atleta di SmackDown. L’annuncio ufficiale è arrivato nella puntata di Raw della notte scorsa, quando Byron Saxton ha rivelato il cambio mentre intervistava Dominik Mysterio e JD McDonagh durante una pausa pubblicitaria. Perché la WWE ha allontanato Finn Bálor dal Judgment Day. Nel corso dell’ultima edizione del Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha spiegato che la WWE avrebbe trasferito Finn Bálor a SmackDown proprio per tenerlo lontano dal Judgment Day. “Non ho mai sentito parlare di un draft. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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