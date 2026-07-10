Wsj | Teheran ha un nuovo piano per uccidere Trump

Secondo il Wall Street Journal, Israele ha fornito agli Stati Uniti nuove informazioni di intelligence che indicano un piano iraniano per uccidere l'ex presidente degli Stati Uniti. Le fonti citate dal quotidiano riferiscono che Teheran avrebbe elaborato un nuovo progetto in questa direzione. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sul contenuto delle informazioni o sui tempi previsti per eventuali azioni.

Israele ha condiviso con gli Stati Uniti nuove informazioni di intelligence che indicherebbero un nuovo piano iraniano per uccidere il presidente Trump, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal che cita alcune fonti informate. Il Paese con la stella di David vorrebbe unirsi all'escalation militare e riprendere gli attacchi contro la Repubblica islamica, ma prima attende il via libera da Washington. Una fonte di Tel Aviv ha riferito al New York Post che sebbene Israele "non desideri tornare ai tempi in cui le persone dovevano rifugiarsi", non vuole "ignorare ciò che sta accadendo in Iran". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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