WINDTRE parità di genere certificata anche nel 2026 | L’inclusione deve essere misurabile
WINDTRE ha annunciato il rinnovo della certificazione UNIPdR 125:2022 sulla parità di genere anche per il 2026. La certificazione, rilasciata da IMQ S.p.A., organismo di certificazione accreditato Accredia, attesta l’impegno dell’azienda nel promuovere l’inclusione. La società ha sottolineato che l’inclusione deve essere misurabile e continua nel tempo. La certificazione riguarda le politiche e le pratiche adottate dall’azienda per garantire condizioni di lavoro paritarie.
WINDTRE rinnova anche per il 2026 la certificazione UNIPdR 125:2022 sulla parità di genere, rilasciata da IMQ S.p.A., organismo di certificazione accreditato Accredia. Il riconoscimento conferma l’efficacia delle politiche aziendali di Diversity, Equity & Inclusion, valutate attraverso indicatori misurabili in aree chiave come governance, processi HR, crescita professionale, equità retributiva e conciliazione vita-lavoro. Per WINDTRE si tratta di un ulteriore passo in un percorso avviato da tempo e in continua evoluzione: dalla Policy di parità di genere al miglioramento dei KPI previsti dallo standard, fino al commitment diffuso per un cambiamento culturale concreto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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