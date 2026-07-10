WINDTRE parità di genere certificata anche nel 2026 | L’inclusione deve essere misurabile

Notizia in breve

WINDTRE ha annunciato il rinnovo della certificazione UNIPdR 125:2022 sulla parità di genere anche per il 2026. La certificazione, rilasciata da IMQ S.p.A., organismo di certificazione accreditato Accredia, attesta l’impegno dell’azienda nel promuovere l’inclusione. La società ha sottolineato che l’inclusione deve essere misurabile e continua nel tempo. La certificazione riguarda le politiche e le pratiche adottate dall’azienda per garantire condizioni di lavoro paritarie.