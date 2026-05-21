ASA Tivoli SpA | Eccellenza e Inclusione Presentazione della Certificazione per la Parità di Genere a Villa d’Este

Nel mese di maggio 2026, un’azienda municipale di Tivoli ha annunciato il completamento del percorso di certificazione per la parità di genere secondo la prassi UNIPdR 125:2022. L’azienda si occupa di servizi ambientali e ha ottenuto la certificazione presso Villa d’Este. La notizia è stata comunicata tramite un comunicato stampa che evidenzia il risultato raggiunto dall’ente nel campo della promozione dell’uguaglianza di genere. La certificazione è stata presentata in un evento dedicato alla parità di genere.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Tivoli (RM), maggio 2026 – ASA Tivoli SpA, azienda municipalizzata di Tivoli che si occupa dei servizi ambientali, annuncia con orgoglio il completamento del percorso di certificazione per la parità di genere secondo la prassi UNIPdR 125:2022. Il prestigioso traguardo è stato presentato ufficialmente alla stampa e alla cittadinanza giovedì 21 maggio 2026. L’ottenimento della certificazione non rappresenta solo un adempimento formale, ma la culminazione di un processo di trasformazione aziendale iniziato a febbraio 2026. Durante l’ultimo riesame periodico, l’azienda ha ampiamente superato la soglia minima necessaria per il rilascio del titolo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - ASA Tivoli SpA: Eccellenza e Inclusione. Presentazione della Certificazione per la Parità di Genere a Villa d’Este ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cgil, giornata internazionale della donna: certificazione di genere e parità salarialeIn occasione della Giornata internazionale della donna, la CGIL Catania con il suo Coordinamento donne, insieme a Confindustria Catania e... Aziende sanitarie. Parità di genere, c’è la certificazioneConfermato il rinnovo della Certificazione di genere per le aziende sanitarie ferraresi, conseguita nel febbraio 2024, a dimostrazione dell’impegno...