OMR Automotive | certificata la parità di genere nel settore auto

Da ameve.eu 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova certificazione conferma che nel settore automotive di un gruppo internazionale è stata raggiunta la parità di genere. La compagnia conta attualmente 47 nazionalità diverse tra i suoi dipendenti, una composizione che ha portato a un aumento delle innovazioni tecnologiche. La certificazione attesta che la presenza di una forza lavoro diversificata è stata riconosciuta ufficialmente come elemento positivo all’interno dell’azienda.

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? Punti chiave Come influisce la diversità di 47 nazionalità sull'innovazione tecnologica del gruppo?. Quali criteri tecnici hanno permesso di ottenere la certificazione UNIPdR 125:2022?. Come può la presenza femminile cambiare gli standard del settore automotive?. Perché questo modello gestionale diventerà un punto di riferimento fino al 2029?.? In Breve Certificazione UNIPdR 125:2022 valida per il periodo fino al 2029.. Collaboratori provenienti da 47 nazionalità diverse alimentano l'innovazione tecnologica.. Riconoscimento rilasciato dall'ente ICIM dopo rigorosa valutazione indipendente.. Modello gestionale mira a potenziare la presenza femminile nel settore automotive.🔗 Leggi su Ameve.eu

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