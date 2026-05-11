OMR Automotive | certificata la parità di genere nel settore auto
Una nuova certificazione conferma che nel settore automotive di un gruppo internazionale è stata raggiunta la parità di genere. La compagnia conta attualmente 47 nazionalità diverse tra i suoi dipendenti, una composizione che ha portato a un aumento delle innovazioni tecnologiche. La certificazione attesta che la presenza di una forza lavoro diversificata è stata riconosciuta ufficialmente come elemento positivo all’interno dell’azienda.
? Punti chiave Come influisce la diversità di 47 nazionalità sull'innovazione tecnologica del gruppo?. Quali criteri tecnici hanno permesso di ottenere la certificazione UNIPdR 125:2022?. Come può la presenza femminile cambiare gli standard del settore automotive?. Perché questo modello gestionale diventerà un punto di riferimento fino al 2029?.? In Breve Certificazione UNIPdR 125:2022 valida per il periodo fino al 2029.. Collaboratori provenienti da 47 nazionalità diverse alimentano l'innovazione tecnologica.. Riconoscimento rilasciato dall'ente ICIM dopo rigorosa valutazione indipendente.. Modello gestionale mira a potenziare la presenza femminile nel settore automotive.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Omr Automotive tra i leader: il Made in Italy sbarca in BorsaL’eccellenza della componentistica automobilistica italiana ha trovato una nuova conferma a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa di Milano, dove Omr...
Parità di genere e leadership: la dispersione del talento femminile nel mercato italiano(Adnkronos) – L'evoluzione del mercato del lavoro italiano presenta oggi un quadro a due velocità.