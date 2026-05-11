OMR Automotive | certificata la parità di genere nel settore auto

Una nuova certificazione conferma che nel settore automotive di un gruppo internazionale è stata raggiunta la parità di genere. La compagnia conta attualmente 47 nazionalità diverse tra i suoi dipendenti, una composizione che ha portato a un aumento delle innovazioni tecnologiche. La certificazione attesta che la presenza di una forza lavoro diversificata è stata riconosciuta ufficialmente come elemento positivo all’interno dell’azienda.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui