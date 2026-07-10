WindTre entra nel consiglio direttivo di Alis. La partecipazione dell’azienda porta un nuovo elemento nel settore delle telecomunicazioni, con un focus sulla trasmissione di dati e soluzioni tecnologiche applicate alla logistica e ai trasporti. La decisione è stata annunciata da un rappresentante di Alis, sottolineando il ruolo crescente di aziende di telecomunicazioni nel settore dei trasporti.

Mauro Cucci ROMA – “L’ingresso di WindTre nel consiglio direttivo di Alis rappresenta un importante valore aggiunto per la nostra Associazione e conferma la crescente attenzione che il mondo della tecnologia e delle telecomunicazioni riserva al settore del trasporto e della logistica. Le sfide attuali e quelle che ci attendono richiedono infrastrutture digitali sempre più avanzate, connettività diffusa, sicurezza informatica e capacità di innovare processi e servizi. Siamo quindi convinti che questa collaborazione strategica con Wind Tre consentirà di accelerare ulteriormente il percorso di trasformazione digitale delle nostre imprese associate, rafforzando la competitività dell’intera filiera logistica, un comparto sempre più orientato verso modelli operativi intelligenti e interconnessi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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