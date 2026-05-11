Ntt Data nel consiglio dei soci di Alis | spinta all’innovazione digitale nella logistica

Una nuova presenza si aggiunge al consiglio dei soci di Alis, con l’ingresso di Ntt Data. La società rafforza così il suo ruolo nel settore della logistica, sostenendo le iniziative di digitalizzazione e innovazione. La scelta di includere Ntt Data riflette l’impegno dell’associazione nel promuovere soluzioni tecnologiche per migliorare la mobilità sostenibile e la logistica integrata.

Alis rafforza il proprio network con l’ingresso di Ntt Data nel Consiglio dei soci, consolidando il percorso dell’associazione verso la trasformazione digitale applicata alla mobilità sostenibile e alla logistica integrata. “L’ingresso di Ntt Data conferma la capacità di Alis di attrarre player globali dell’innovazione digitale”, ha dichiarato il presidente di Alis, Guido Grimaldi. “Alis ha il piacere di dare il benvenuto al team italiano di Ntt Data nel Consiglio dei soci, un passo che rafforza ulteriormente il nostro network con una conoscenza approfondita dei diversi mercati e innovazioni e con competenze tecnologiche di primo piano a livello internazionale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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