Lorenzo Roggi nel consiglio direttivo di Confservizi Cispel Toscana

Da lanazione.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16 maggio 2026, nel corso di una riunione, Lorenzo Roggi è stato nominato all’unanimità nel consiglio direttivo di Confservizi Cispel Toscana. La nomina è stata approvata durante l’assemblea, senza voti contrari o astenuti. La scelta del consiglio si inserisce nel processo di rinnovo delle cariche associative, con l’obiettivo di rafforzare l’organizzazione regionale. Roggi entra così a far parte di un organo che rappresenta le aziende di servizi pubblici locali nella regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Arezzo, 16 maggio 2026 -  Lorenzo Roggi n ominato all’unanimità nel consiglio direttivo di Confservizi Cispel Toscana. Il presidente di Arezzo Casa tornerà a porre le proprie competenze nella governance della più importante associazione regionale di rappresentanza e coordinamento delle imprese di servizio pubblico, andando così a ricoprire un ruolo di primo piano nello sviluppo delle politiche legate a questo specifico ambito. L’aretino aveva già fatto parte del direttivo della Cispel dal 2022 al 2025, dimostrando doti professionali e senso di responsabilità che hanno ora motivato il presidente Nicola Perini a rinnovare la fiducia per il nuovo mandato fino al 2028 all’interno di un’associazione che riunisce oltre centosessanta aziende pubbliche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

lorenzo roggi nel consiglio direttivo di confservizi cispel toscana
© Lanazione.it - Lorenzo Roggi nel consiglio direttivo di Confservizi Cispel Toscana
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Ghinolfi eletto nel consiglio direttivo della ILTSPISA Davide Ghinolfi, direttore facente funzioni dell’unità operativa di chirurgia epatica e del trapianto di fegato dell’Aoup, è stato nominato nel...

Consorzio Autostrade Siciliane, nominato Massimo Alosi nel Consiglio direttivoL’assemblea degli enti soci del Consorzio per le Autostrade Siciliane ha preso atto delle dimissioni della consigliera Patrizia Valenti e ha...

lorenzo roggi lorenzo roggi nel consiglioLorenzo Roggi nel consiglio direttivo di Confservizi Cispel ToscanaAl presidente di Arezzo Casa è stata rinnovata la fiducia nell’ente che riunisce centosessanta aziende pubbliche ... lanazione.it

Tiziana Nisini(Lega): Arezzo: piena solidarietà a Lorenzo Roggi Presidente di Arezzo Casa Spa per le gravi frasi intimidatorieArezzo, 3 aprile 2026 – Fratelli d'Italia coordinamento comunale di Arezzo. Il commissario Latorraca e il capogruppo in comune Palazzini Condannano con fermezza le intimidazioni rivolte a Lorenzo ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web