Il 16 maggio 2026, nel corso di una riunione, Lorenzo Roggi è stato nominato all’unanimità nel consiglio direttivo di Confservizi Cispel Toscana. La nomina è stata approvata durante l’assemblea, senza voti contrari o astenuti. La scelta del consiglio si inserisce nel processo di rinnovo delle cariche associative, con l’obiettivo di rafforzare l’organizzazione regionale. Roggi entra così a far parte di un organo che rappresenta le aziende di servizi pubblici locali nella regione.

Arezzo, 16 maggio 2026 - Lorenzo Roggi n ominato all’unanimità nel consiglio direttivo di Confservizi Cispel Toscana. Il presidente di Arezzo Casa tornerà a porre le proprie competenze nella governance della più importante associazione regionale di rappresentanza e coordinamento delle imprese di servizio pubblico, andando così a ricoprire un ruolo di primo piano nello sviluppo delle politiche legate a questo specifico ambito. L’aretino aveva già fatto parte del direttivo della Cispel dal 2022 al 2025, dimostrando doti professionali e senso di responsabilità che hanno ora motivato il presidente Nicola Perini a rinnovare la fiducia per il nuovo mandato fino al 2028 all’interno di un’associazione che riunisce oltre centosessanta aziende pubbliche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lorenzo Roggi nel consiglio direttivo di Confservizi Cispel Toscana

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