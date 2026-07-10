"Sono felice ed orgoglioso per aver raggiunto la finale, ma c'è ancora un match da giocare. Questo è sempre stato lo Slam in cui ho fatto più fatica". Così il tedesco Alexander Zverev dopo il successo nella semifinale di Wimbledon sul britannico Arthur Fery che gli ha consentito di raggiungere per la prima volta la finale del terzo slam stagionale. "Devo fare i complimenti ad Arthur, credo che farà cose straordinarie sul nostro tour per i prossimi anni - ha proseguito Zverev, vincitore per 3 set a zero -. Tutti facevano il tifo per lui, ma devo fare i complimenti al pubblico per la correttezza". Quanto alla finale, Zverev ha detto ironicamente di "sperare di poter giocare contro un junior. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Wimbledon, Zverev: "Orgoglioso della finale, ora devo crederci"

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Alexander Zverev vs Taylor Fritz Final Spot on the Line | Halle 2026 Highlights

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