Ha raggiunto la finale di Wimbledon per la prima volta in carriera, dopo aver vinto il Roland Garros e infranto il tabù Slam. In una dichiarazione, ha detto di essere incredibilmente orgoglioso di aver fatto finale a Wimbledon e di pensare di poter vincere. Il tennista ha evidenziato il suo stato di forma e la fiducia acquisita, sottolineando l’importanza di questa nuova tappa nel suo percorso.

Ha appena vinto il Roland Garros, infrangendo quel tabù Slam che sembrava il grande limite della sua carriera. E ora ha rotto un altro muro, raggiungendo per la prima volta in carriera la finale di Wimbledon. Forse si sta parlando troppo poco di Alexander Zverev, il tedesco che domenica può sognare addirittura una storica doppietta Parigi – Londra. E che comunque vada da lunedì sarà il nuovo numero 2 al mondo. Dalla terra rossa all’erba, che fino ad oggi era la superficie più indigesta, il 29enne di Amburgo ha firmato un percorso netto. Come dimostra la semifinale contro il britannico Arthur Fery, autentica sorpresa di questa edizione dei Championships, liquidato con un netto 7-6 (0), 6-2, 6-3 in poco più di 2 ore e mezza di gioco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Attenzione al nuovo Zverev: “Fare finale a Wimbledon mi rende incredibilmente orgoglioso. Devo pensare di poter vincere”

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Alexander Zverev vs Taylor Fritz Final Spot on the Line | Halle 2026 Highlights

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