A Wimbledon sono iniziati i quarti di finale. Jannik Sinner ha affrontato l’avversario Struff e ha vinto il primo set. La partita prosegue con Sinner che cerca di avanzare nel torneo, mentre l’altra sfida del giorno è ancora in corso. La competizione si svolge sui campi del torneo di tennis britannico, con i giocatori che si sfidano in match al meglio dei cinque set.

Wimbledon entra ufficialmente nel vivo con l’inizio dei quarti di finale. Gli occhi di tutti, ovviamente, sono puntati su Jannik Sinner, il primo a scendere in campo. Dopo le difficoltà iniziali, la condizione del numero uno al mondo sta migliorando e il malore del Roland Garros sembra averlo lasciato alle spalle. Per proseguire il suo cammino verso la finale di domenica 12 luglio, l’altoatesino dovrà battere Jan-Lennard Struff, 36enne tedesco. È la vera e propria sorpresa del torneo, in quanto è stato capace di battere nei turni precedenti Medvedev senza perdere neanche un set e Hurkacz in rimonta. L’inizio sul Campo 1 del Championship è fissato per le 14, ore italiane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Wimbledon, quarti di finale: Sinner sfida Struff, l’italiano vince il primo set

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Wimbledon 2026 p. 9: Sinner avanti, arigato Shintaro!

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