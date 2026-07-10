Wimbledon Sinner-Djokovic vale la finale | Sinner vince anche il secondo set

Jannik Sinner ha vinto il secondo set contro Novak Djokovic, portando il punteggio complessivo a 2-0. La partita si sta giocando sulla superficie erbosa di Wimbledon, dove i due si sono già affrontati altre volte. La loro sfida si svolge per la dodicesima volta in totale e la terza sull’erba del torneo. L’anno scorso, in semifinale, Sinner aveva vinto e poi si era laureato campione.

Non è una gara come le altre: Jannik Sinner e Novak Djokovic di fronte per la 12esima volta, la terza sull’erba di Wimbledon dove l’anno scorso, sempre in semifinale, si sono affrontati e a vincere è stato l’italiano che poi ha trionfato in finale (per la prima volta) vincendo il torneo dello Slam. Il numero uno del mondo ha ritrovato la forma fisica così come il serbo: chi vincerà affronterà Alexander Zverev che ha sconfitto in tre set la rivelazione del torneo, il britannico Arthur Fery, raggiungendo la finale a Londra per la prima volta. Sinner vince anche il secondo set. 10° game: Sinner al servizio per vincere il secondo set comincia subito bene, lo scambio lo vince il numero uno del mondo, 15-0. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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