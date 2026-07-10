Wimbledon Sinner-Djokovic | la diretta | È lo scontro definitivo In finale li aspetta Zverev

Il tedesco Alexander Zverev ha vinto la semifinale di Wimbledon 2026 contro il britannico Arthur Fery in tre set, con i punteggi di 7-6, 6-2 e 6-4. Con questa vittoria si è qualificato come primo finalista del torneo. La finale si svolgerà contro il vincente del match tra Sinner e Djokovic.

Il tedesco Alexander Zverev, fresco campione del Roland Garros, è il primo finalista di Wimbledon 2026. Ha battuto in tre set – 7-6, 6-2, 6-4 – il britannico Arthur Fery. Sarà lui a sfidare il vincente del match tra Sinner e Djokovic. Roma, 10 lug. (Adnkronos) - Nasce Pics, il Polo Italiano per il Cyber e la Space Economy. L’iniziativa, presentata oggi in Senato e promossa dalla Fondazione Aises Ets– Spes Academy “Carlo Azeglio Ciampi”, si inquadra nell’ambito dell’accordo quadro con il Consiglio Nazionale delle Ricerche per rafforzare la collaborazione tra istituzioni, industria, università e centri di ricerca nei settori della cybersicurezza, della Space Economy e delle tecnologie emergenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Il tedesco si è imposto in tre set: 7-6, 6-2, 6-4. Ad attenderlo in finale ci sarà il vincitore della grande sfida tra Sinner e Djokovic #CorrieredelloSport #Wimbledon #Zverev #Sinner #Djokovic x.com

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