Zverev ha vinto il secondo set contro Fery con il punteggio di 6-2, portandosi avanti 2-0 nel match. Dopo questa partita, sarà il turno di Jannik Sinner di scendere in campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.15 Zverev ha vinto il secondo set per 6-2 e conduce così per 2-0 contro Fery. Al termine di questo match toccherà a Sinner. 15.35 Alexander Zverev ha vinto il primo set contro Arthur Fery per 7-6(0). Frazione equilibrata, poi un tie-break a zero in favore del tedesco. Al termine di questa partita toccherà a Sinner. Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, ed il serbo Novak Djokovic, testa di serie numero 7, valido per la seconda semifinale del torneo di Wimbledon 2026 di tennis. Il match di singolare che vedrà protagonisti l’italiano ed il serbo sarà il seconda del programma, che si aprirà alle ore 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic, Wimbledon 2026 in DIRETTA: Zverev accelera, poi toccherà a Sinner

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Sinner vs Djokovic | Wimbledon 2026 SF | Tennis Talk Preview

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