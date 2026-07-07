Sinner sfida un avversario non ancora annunciato nei quarti di Wimbledon 2026, mentre Djokovic attende il vincitore tra Auger-Aliassime e un altro giocatore. Zverev riprende il suo cammino contro Lehecka. Le partite sono in corso sui campi centrali, con i match decisivi per l’accesso alle semifinali. La competizione prosegue senza variazioni di programma, con i giocatori che cercano di avanzare nella fase finale del torneo.

Scatta l’ora dei quarti di finale a Wimbledon e tocca al primo dei tre giocatori italiani rimasti ancora in corsa. In attesa, infatti, delle sfide di domani di Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, scocca nuovamente l’ora di Jannik Sinner che tornerà in scena ancora sul Campo 1 per affrontare il tedesco Jan-Lennard Struff, che non si era mai spinto così avanti in uno Slam in carriera. Finora è stato un Sinner in crescita, ma che non hai utilizzato la cilindrata massima e forse neanche stavolta il numero uno dovrebbe averne bisogno, anche se il tedesco può essere avversario pericoloso soprattutto se in giornata con la prima di servizio. La capacità in risposta di Sinner, però, dovrebbe fare la differenza e soprattutto nel palleggio da fondo è probabile che non ci sia molta contesa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Wimbledon 2026, Sinner a caccia della semifinale. Djokovic aspetta Auger-Aliassime, Zverev riprende con Lehecka

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SINNER DISTRUGGE BORGES A WIMBLEDON: L'ITALIANO VINCE E VOLA AL TERZO TURNO

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