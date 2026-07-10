Wimbledon Sinner conquista la finale | Bellissimo giocare ancora questa partita qui

Jannik Sinner ha raggiunto la finale di Wimbledon dopo aver battuto in semifinale Novak Djokovic con un punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. L'incontro si è concluso con il giocatore italiano che ha espresso soddisfazione per aver disputato questa partita.

Londra, 10 luglio 2026 – Jannik Sinner vola in finale a Wimbledon. L’azzurro, numero 1 del mondo e detentore del titolo, batte il serbo Novak Djokovic in semifinale per 6-4, 6-4, 6-4. In finale, affronterà ora il tedesco Alex Zverev, numero 2 del tabellone, che oggi venerdì 10 luglio ha superato il britannico Arthur Fery per 7-6 (7-0), 6-2, 6-4 nella prima semifinale. Il match. Sinner, al settimo successo in 12 confronti con Djokovic, offre una prestazione estremamente solida sul Centrale: 16 ace, 40 vincenti, solo 15 errori. L’altoatesino spezza l’equilibrio nel nono game del primo set: break per il 5-4 e chiusura del parziale 6-4. E’ la svolta della semifinale, che diventa a tratti un monologo del numero 1 del mondo. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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SINNER A WIMBLEDON TABELLONE CLAMOROSO VERSO LA FINALE

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