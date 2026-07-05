Wimbledon Sinner supera l’ostacolo Mochizuki in tre set e conquista i quarti di finale

Jannik Sinner ha battuto Shintaro Mochizuki in tre set e si è qualificato per i quarti di finale di Wimbledon. La partita, che ha visto il giapponese, alla sua prima volta agli ottavi, mettere in difficoltà l'italiano, si è conclusa con la vittoria di Sinner in 2 ore e 30 minuti. Mochizuki, numero 155 del ranking, ha vinto il primo set prima di cedere i successivi due.

Una gara tutt’altro che semplice contro la rivelazione del torneo, il giapponese Shintaro Mochizuki (numero 155 del ranking) all’esordio in un ottavo di finale di un torneo Slam ma Jannik Sinner è più solido, forte, semplicemente il numero 1 del mondo e vince il match con il punteggio di 6-3, 7-6, 6-3 volando ai quarti di finale dove sfiderà il tedesco Struff. Davvero un ottimo avversario, Mochisuki, ma il numero uno del mondo ha saputo soffrire nei momenti più delicati del secondo e terzo set e poi ingranare la marcia quando necessario (vedi tie-break, sempre del secondo set) con accelerazioni devastanti con dritto e rovescio, molto spesso lungolinea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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