wimbledon sinner batte djokovic e vola in finale

Jannik Sinner ha battuto Novak Djokovic in tre set (6-4, 6-4, 6-4) e si è qualificato per la finale di Wimbledon. Il match ha mostrato un livello di gioco vicino a quello pre-malore dell'atleta al Roland Garros. Djokovic, campione in carica, ha perso contro il giovane italiano, che ora affronterà l’avversario in finale. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner in circa due ore.

Il campione è tornato. Non che se ne fosse mai andato, ma il livello di gioco espresso è decisamente quello di prima del malore al Roland Garros. Jannik Sinner vola in finale a Wimbledon sconfiggendo Novak Djokovic con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Una gara splendida, quella del numero uno del mondo, nonostante la strenua difesa del serbo che ha tirato fuori, in ogni caso, colpi da campione. L’azzurro conquista la seconda finale consecutiva sull’erba di Londra, domenica se la vedrà contro Alexander Zverev. Una delle migliori prestazioni dell’anno, per Jannik, e una netta dimostrazione di forza. Le parole di Jannik a fine gara. “Bellissimo tornare in finale, grazie al pubblico per essere venuto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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