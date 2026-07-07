Jannik Sinner ha vinto il match contro un avversario tedesco nei quarti di finale di Wimbledon, con un punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. La vittoria è arrivata sul Campo 1, grazie anche a un servizio efficace. Ora il tennista italiano attende il vincitore tra Djokovic e Auger-Aliassime in semifinale.

Battuto il tedesco in tre set sul Campo 1: ora attende Djokovic o Auger-Aliassime Jannik Sinner conquista la semifinale di Wimbledon facendo leva sull’arma che più di tutte ha indirizzato il match: il servizio. Sul Campo 1 di Londra, l’azzurro ha piegato Jan-Lennard Struff nei quarti di final. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Sinner batte Struff nei quarti di finale con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 grazie al servizio e vola in semifinale a Wimbledon

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