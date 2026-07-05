Wimbledon | Sinner batte in tre set Mochizuki e vola ai quarti di finale

Da firenzepost.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner si è qualificato ai quarti di finale di Wimbledon dopo aver battuto in tre set il giapponese Mochizuki, con i punteggi di 6-3, 7-6 e 6-3. Il giocatore italiano, campione in carica, ha superato il numero 151 del mondo. La partita si è conclusa in circa due ore e mezza di gioco. Sinner prosegue la sua corsa nel torneo, raggiungendo questa fase del torneo per la prima volta.

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WIMBLEDON – Jannik Sinner si qualifica ai quarti di finale del torneo di Wimbledon. L’azzurro, campione in carica, sconfigge in tre set con il punteggio di 6-3 7-6 6-3 il giapponese Shintaro Mochizuki, numero 151 del mondo e grande sorpresa del torneo. Nel prossimo turno il numero uno del mondo affronterà il tedesco Jan-Lennard Struff che ha passato il turno sfruttando il ritiro nel quinto set del suo avversario, il polacco Hubert Hurkacz. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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