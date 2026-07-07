Novak Djokovic ha vinto un incontro durato oltre cinque ore e quindici minuti, battendo Auger-Aliassime nei quarti di finale di Wimbledon. Con questa vittoria, il serbo si prepara a sfidare Jannik Sinner in semifinale. La partita si è conclusa con Djokovic che ha superato il rivale in una maratona di gioco, confermandosi come uno dei protagonisti del torneo.

Ci sarà Novak Djokovic sulla strada di Jannik Sinner, nelle semifinali di Wimbledon. Il serbo continua a riscrivere la storia e vince un'autentica maratona nei quarti di finale, sconfiggendo Auger-Aliassime (3) dopo 5h15' di gioco. Nole vince il primo e il terzo set, ma spreca la chance di chiudere i giochi e deve fare ricorso al quinto parziale, vinto al tiebreak: 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 il punteggio a suo favore. Avanti anche Zverev, che batte Lehecka. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Wimbledon, eterno Djokovic: batte Auger-Aliassime e va in semifinale contro Sinner. Avanti anche Zverev

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When Novak Djokovic turned into an aeroplane

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