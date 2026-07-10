Wimbledon semifinale Sinner-Djokovic | orario e dove vederla in tv anche in chiaro e streaming

La semifinale di Wimbledon tra Sinner e Djokovic si svolgerà domani, venerdì 10 luglio 2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche in chiaro, con l’orario che ha suscitato alcune polemiche.

Londra, 10 luglio 2026 – Quando gioca Jannik Sinner contro Novak Djokovic? Il tennista azzurro sfida il serbo nella semifinale di Wimbledon 2026 domani venerdì 10 luglio – in diretta tv in chiaro – con l’orario della sfida che ha generato qualche polemica. Sinner arriva al match dopo aver battuto Kecmanovic, Borges, Brooksby, Mochizuki e Struff. Djokovic ha superato Wu, Tsitsipas, Rinderknech, Safiullin e Auger-Aliassime. Sinner-Djokovic, l’orario e le polemiche. La semifinale tra Sinner e Djokovic è in programma domani, venerdì 10 luglio, come secondo match sul campo Centrale a partire dalle 14.30. La sfida dovrebbe quindi cominciare intorno alle 18, al termine dell’incontro tra Alexander Zverev e Arthur Fery. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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SINNER-DJOKOVIC: CAMBIA L'ORARIO DELLA SEMIFINALE. DOVE VEDERLA IN CHIARO

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