Sinner-Djokovic ufficiale l’orario della semifinale di Wimbledon | sorpresa inattesa! Dove vederla in tv e streaming

La semifinale tra Sinner e Djokovic a Wimbledon si giocherà venerdì 10 luglio. L’orario ufficiale dell’incontro è stato annunciato, con un ordine di gioco che ha sorpreso alcuni appassionati. La partita sarà trasmessa in diretta sia in televisione che in streaming, anche se non sono stati specificati i dettagli sui canali. La semifinale maschile del torneo si svolgerà in quella data, con i due giocatori pronti a sfidarsi nel penultimo atto del torneo.

Nella giornata di venerdì 10 luglio andranno in scena le semifinali maschili del torneo di Wimbledon 2026, con un ordine di gioco per certi versi sorprendente. I primi a scendere in campo sul Centre Court dell’All England Club alle ore 14.30 italiane saranno infatti Alexander Zverev ed il padrone di casa Arthur Fery, mentre a seguire ci sarà il big match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Invertito dunque l’ordine delle semifinali, con la parte alta del tabellone che sulla carta avrebbe dovuto avere la priorità cronologica rispetto alla parte bassa seguendo l’alternanza in vigore dal primo giorno dei Championships. Il numero uno al mondo ed il fenomeno serbo 24 volte campione Slam giocheranno dunque la seconda partita, con il rischio di finire in serata magari indoor dopo la chiusura del tetto causa oscurità. 🔗 Leggi su Oasport.it

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