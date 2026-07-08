Sinner-Djokovic Wimbledon 2026 | orario semifinale tv streaming ipotesi diretta in chiaro

Da oasport.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 10 luglio, alle 14, sul Center Court di Wimbledon 2026, si terrà la semifinale di singolare maschile tra Jannik Sinner, numero uno del torneo e del mondo, e Novak Djokovic. L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming e in chiaro. La partita rappresenta uno degli appuntamenti principali del torneo, con i due tennisti pronti a sfidarsi per l’accesso alla finale.

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Venerdì 10 luglio Jannik Sinner, numero 1 del tabellone e del mondo, scenderà in campo nel torneo di singolare maschile di Wimbledon 2026 di tennis contro il serbo Novak Djokovic: l’incontro sarà in programma sul Center Court e dovrebbe giocarsi alle ore 14.30 italiane, visto il giorno in più di riposo rispetto agli altri due semifinalisti, ma l’ufficialità arriverà nel pomeriggio di giovedì 9 (l’altra ipotesi è quella del secondo match a seguire). La sfida, al momento, sarà visibile soltanto in streaming in abbonamento: il provvedimento dell’AGCOM che prevede l’obbligo di trasmissione di semifinali e finali dei tornei del Grand Slam con atleti italiani entrerà in vigore alla scadenza dei contratti in essere. 🔗 Leggi su Oasport.it

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