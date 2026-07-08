Sinner-Djokovic Wimbledon 2026 | orario semifinale tv streaming ipotesi diretta in chiaro

Venerdì 10 luglio, alle 14, sul Center Court di Wimbledon 2026, si terrà la semifinale di singolare maschile tra Jannik Sinner, numero uno del torneo e del mondo, e Novak Djokovic. L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming e in chiaro. La partita rappresenta uno degli appuntamenti principali del torneo, con i due tennisti pronti a sfidarsi per l’accesso alla finale.

Venerdì 10 luglio Jannik Sinner, numero 1 del tabellone e del mondo, scenderà in campo nel torneo di singolare maschile di Wimbledon 2026 di tennis contro il serbo Novak Djokovic: l’incontro sarà in programma sul Center Court e dovrebbe giocarsi alle ore 14.30 italiane, visto il giorno in più di riposo rispetto agli altri due semifinalisti, ma l’ufficialità arriverà nel pomeriggio di giovedì 9 (l’altra ipotesi è quella del secondo match a seguire). La sfida, al momento, sarà visibile soltanto in streaming in abbonamento: il provvedimento dell’AGCOM che prevede l’obbligo di trasmissione di semifinali e finali dei tornei del Grand Slam con atleti italiani entrerà in vigore alla scadenza dei contratti in essere. 🔗 Leggi su Oasport.it

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