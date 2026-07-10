Il torneo di Wimbledon 2026 entra nella sua fase decisiva. Oggi, venerdì 10 luglio, il numero 3 del mondo Alexander Zverev affronta il britannico Arthur Fery nella prima semifinale del singolare maschile. In palio c’è un posto nella finale dello Slam londinese. Il tedesco parte con i favori del pronostico, ma dovrà fare i conti con il sorprendente cammino del padrone di casa, autentica rivelazione del torneo. Zverev a caccia della finale. Alexander Zverev arriva all’appuntamento forte di un eccellente momento di forma. Dopo aver conquistato il Roland Garros 2026, il tedesco ha confermato la propria competitività anche sull’erba londinese. Nei quarti di finale ha superato l’americano Taylor Fritz, guadagnandosi l’accesso alle semifinali e avvicinandosi sempre di più al sogno di conquistare per la prima volta Wimbledon. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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© Sport.periodicodaily.com - Wimbledon 2026, Zverev sfida la sorpresa Arthur Fery: in palio la finale sull’erba di Londra

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