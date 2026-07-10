Alle 14:00 si gioca la semifinale di Wimbledon tra Alexander Zverev e Arthur Fery. Il tedesco è considerato il favorito, mentre il britannico cerca di sorprendere sul suo campo. La partita si svolge sulla prima semifinale del torneo, con aggiornamenti in tempo reale disponibili sulla piattaforma dedicata. La sfida si svolge su erba e si prevede un match combattuto tra il numero uno del tabellone e il suo avversario britannico.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra il tedesco Alexander Zverev e il britannico Arthur Fery, valido per la prima semifinale di Wimbledon. Il classe ’97 teutonico, fresco vincitore del Roland Garros, proverà a regalarsi un’altra finale Slam, in un torneo dove è stato capace di alzare il livello partita dopo partita. L’avversario, invece, è la vera e propria sorpresa di questa edizione dei Championship: numero 114 del mondo, entrato in tabellone con una wild card, ha dimostrato di trovarsi benissimo sull’erba, come aveva già lasciato intravedere nei tornei di preparazione all’appuntamento londinese. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Zverev-Fery, Wimbledon 2026 in DIRETTA: tedesco super favorito, ma il padrone di casa cova la sorpresa

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Zverev vs Fery | Wimbledon 2026 SF | Tennis Talk Preview

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