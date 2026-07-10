Il tedesco ha vinto il secondo set contro Fery con un punteggio di 6-2, avvicinandosi alla finale di Wimbledon 2026. La partita tra Zverev e Fery è iniziata con il tedesco in vantaggio, dopo aver vinto il primo set 7-6. La sfida prosegue con Fery al servizio, mentre i punteggi del match vengono aggiornati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC (2° MATCH DALLE 14.30) 15-0 Servizio vincente del britannico. 16.18 Si riparte con Fery al servizio! 16.14 Secondo parziale dominato dal classe ’97 di Amburgo, che ha piazzato due break, senza prendersi particolari rischi sui propri turni di battuta. Balzano agli occhi i 12 vincenti del tedesco, con 9 gratuiti, mentre Fery ha realizzato solo 3 vincenti, contornati da 9 errori non forzati. Zverev ha messo a referto solo un ace, (83% di punti vinti con la prima, 86% con la seconda), mentre zero sono stati gli ace di Fery (56% di punti vinti con la prima, 33% con la seconda). 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Zverev-Fery 7-6, 6-2, Wimbledon 2026 in DIRETTA: il tedesco vince agevolmente il secondo set e si avvicina alla finale

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Secondo set dominato da Zverev, che strappa due volte il servizio a Fery e chiude il parziale 6-2. La sua prima finale a Wimbledon non è mai stata così vicina. x.com

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