Wimbledon 2026 Sinner-Djokovic da brividi | semifinale e finale in chiaro su TV8

A Wimbledon 2026, si gioca una semifinale tra Sinner e Djokovic, visibile in chiaro su TV8. La partita si svolgerà sulla erba del centrale, con Sinner che affronta il campione in carica. La semifinale è prevista per il giorno successivo, seguita dalla finale, che sarà trasmessa anch’essa in diretta sul canale. La sfida tra i due tennisti attirerà l’attenzione di appassionati e telespettatori.

Il conto alla rovescia è iniziato. Wimbledon 2026 entra nella fase decisiva e tutti gli occhi sono puntati su Jannik Sinner, pronto a scendere in campo per una delle sfide più attese del torneo. Il numero 1 al mondo affronterà Novak Djokovic nella semifinale dello Slam londinese, in una sfida che promette spettacolo, emozioni e grande tennis. La buona notizia per gli appassionati è che il match sarà visibile anche dai non abbonati grazie alla scelta di Sky, che detiene i diritti esclusivi di Wimbledon, di trasmettere l’incontro in diretta anche su TV8. Sinner-Djokovic: orario e dove vedere la semifinale. La semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic è in programma venerdì 10 luglio. 🔗 Leggi su Tivvusia.it

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