Wimbledon 2026 la semifinale Sinner-Djokovic e la finale in chiaro su Tv8

Da davidemaggio.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Per Wimbledon 2026, la semifinale tra l’italiano e il numero uno al mondo e la finale saranno trasmesse in chiaro su Tv8. Sky, che detiene i diritti esclusivi dello Slam londinese, ha deciso di offrire anche ai non abbonati la visione in diretta delle partite decisive. La semifinale si svolgerà prima della finale, prevista per domenica, e saranno disponibili in diretta televisiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lo spettacolo di Wimbledon 2026 arriva alle decisive battute finali e Tv8 si accende per il numero 1 al mondo, Jannik Sinner. Sky, che detiene in esclusiva i diritti dello Slam londinese, garantirà anche ai non abbonati la visione in diretta dell’attesa semifinale tra l’italiano e Novak Djokovic e la finale di domenica.      Domani – venerdì 10 luglio – dopo la prima semifinale Fery-Zverev (esclusiva Sky dalle 14.30), non prima delle 17.30 la diretta su Tv8, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in streaming su Now della seconda semifinale Sinner-Djokovic. Sugli stessi caanali, domenica 12 luglio a partire dalle 17 la diretta della finale, che proclamerà il nuovo campione di Wimbledon. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.

wimbledon 2026 la semifinale sinner djokovic e la finale in chiaro su tv8
© Davidemaggio.it - Wimbledon 2026, la semifinale Sinner-Djokovic e la finale in chiaro su Tv8
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Wimbledon 2026 p. 11: ancora loro, Sinner vs Djokovic!

Video Wimbledon 2026 p. 11: ancora loro, Sinner vs Djokovic!

Notizie e thread social correlati

Sinner-Djokovic si vedrà in chiaro su TV8? La scelta di Sky: ufficiale l’orario della semifinaleLa semifinale tra Sinner e Djokovic si svolgerà sui campi di Wimbledon e sarà trasmessa in chiaro su TV8, mentre Sky ha annunciato l’orario ufficiale...

Sinner-Medvedev, semifinale a Roma in chiaro su TV8: Jannik cerca la finaleOggi, venerdì 15 maggio, sulla rete TV8 viene trasmessa in chiaro la semifinale del torneo degli Internazionali d’Italia 2026 tra Jannik Sinner e...

Temi più discussi: Jannik Sinner - Novak Djokovic oggi a Wimbledon 2026: programma, orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Tennis ATP; Sinner Djokovic a Wimbledon, quando giocano e dove vedere la semifinale: data e ora; È il migliore del mondo, Djokovic 'teme' Sinner in semifinale a Wimbledon 2026; Djokovic, ancora tu: un’altra tappa cruciale della carriera di Sinner passa dalla sfida con il fuoriclasse 39enne.

sinner djokovic wimbledon 2026 la semifinaleQuando si gioca Sinner-Djokovic in semifinale a Wimbledon 2026, data e orario del terzo atto a LondraJannik Sinner si è qualificato per le semifinali di Wimbledon. Il numero 1 della classifica ATP ha sconfitto 3 set a 0 il tedesco Struff, difesosi degnamente. Sinner vivrà la terza semifinale in quatt ... fanpage.it

sinner djokovic wimbledon 2026 la semifinaleSinner-Djokovic, orario e dove vedere in tv e streaming la semifinale di WimbledonIl numero 1 del mondo e la leggenda serba si sfidano per un posto in finale all'All England Club: tutti i dettagli ... tuttosport.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web