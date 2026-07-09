Per Wimbledon 2026, la semifinale tra l’italiano e il numero uno al mondo e la finale saranno trasmesse in chiaro su Tv8. Sky, che detiene i diritti esclusivi dello Slam londinese, ha deciso di offrire anche ai non abbonati la visione in diretta delle partite decisive. La semifinale si svolgerà prima della finale, prevista per domenica, e saranno disponibili in diretta televisiva.

Lo spettacolo di Wimbledon 2026 arriva alle decisive battute finali e Tv8 si accende per il numero 1 al mondo, Jannik Sinner. Sky, che detiene in esclusiva i diritti dello Slam londinese, garantirà anche ai non abbonati la visione in diretta dell’attesa semifinale tra l’italiano e Novak Djokovic e la finale di domenica. Domani – venerdì 10 luglio – dopo la prima semifinale Fery-Zverev (esclusiva Sky dalle 14.30), non prima delle 17.30 la diretta su Tv8, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in streaming su Now della seconda semifinale Sinner-Djokovic. Sugli stessi caanali, domenica 12 luglio a partire dalle 17 la diretta della finale, che proclamerà il nuovo campione di Wimbledon. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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© Davidemaggio.it - Wimbledon 2026, la semifinale Sinner-Djokovic e la finale in chiaro su Tv8

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Wimbledon 2026 p. 11: ancora loro, Sinner vs Djokovic!

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