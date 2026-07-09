wimbledon semifinale sinner djokovic e finale in diretta sky now e in chiaro tv8

Le semifinali e la finale maschile di Wimbledon saranno trasmesse in diretta su Sky e NOW. La semifinale tra Sinner e Djokovic si svolgerà in diretta, mentre anche la finale sarà visibile su queste piattaforme. In chiaro, la semifinale e la finale saranno trasmesse su TV8. La competizione prosegue con le partite in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

Le sfide decisive di Wimbledon saranno in diretta su Sky e NOW, con semifinale Sinner-Djokovic e finale maschile visibili anche in chiaro su TV8. Prosegue lo spettacolo di Wimbledon, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Le partite che decideranno il vincitore del torneo londinese saranno in onda anche in chiaro su TV8, con la trasmissione in diretta della semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic e della finale maschile. Sky offre. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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