Sinner-Djokovic e Fery-Zverev oggi Wimbledon 2026 | orari semifinali tv streaming

Oggi si disputano le semifinali del singolare maschile a Wimbledon 2026. Sinner affronta Djokovic e Fery sfida Zverev. Le partite determinano i due giocatori che domenica si sfideranno in finale. Gli incontri sono trasmessi in diretta tv e streaming.

Due sfide all’ultimo respiro per definire i due giocatori che domenica si contenderanno il titolo. Il torneo di Wimbledon torna in campo per le semifinali del singolare maschile. Il programma inizierà alle 14:30 con il primo match, mentre a seguire prenderà il via la seconda partita. Nell’incontro valevole per la parte alta del tabellone Jannik Sinner affronta Novak Djokovic. Nei quarti di finale il numero uno del mondo ha piegato in tre set il veterano tedesco Jan-Lennard Struff mentre il serbo, testa di serie numero sette, ha vinto la battaglia con il canadese Felix Auger-Aliassime al match tie-break. Il bilancio dei precedenti sorride all’azzurro, anche se il serbo ha vinto l’ultimo faccia a faccia aggiudicandosi in cinque set la semifinale dell’Australian Open. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Zverev vs Fery | Wimbledon 2026 SF | Tennis Talk Preview

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