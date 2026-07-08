LIVE Cobolli-Fery Wimbledon 2026 in DIRETTA | la wild-card britannica sulla strada della semifinale

Un giocatore britannico di origini francesi ha raggiunto le semifinali di Wimbledon 2026 dopo aver battuto un avversario italiano nei quarti di finale. La partita si è svolta sui campi in erba del torneo, il terzo Slam dell’anno. La vittoria del britannico ha permesso di accedere alla fase successiva del torneo. La sfida si è conclusa con il britannico che ha ottenuto la vittoria, confermando la sua presenza tra i migliori del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Flavio Cobolli e il britannico dalle origini francesi Arthur Fery, valido per i quarti di finale di Wimbledon, terzo torneo Slam dell’anno e unico che si gioca sull’erba. L’azzurro gioca il terzultimo atto dell’importante competizione inglese per il secondo anno di fila, dopo quello perso la passata stagione per 1-3 contro il serbo Novak Djokovic. Cobolli vive il momento più importante della sua carriera dopo l’ingresso in top ten e la prima finale Slam della carriera giocata e persa al Roland Garros per 2-3 contro il tedesco Alexander Zverev. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Cobolli vs Fery | Wimbledon 2026 QF | Tennis Talk Preview

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LIVE Cobolli-Fery, Wimbledon 2026 in DIRETTA: il nuovo eroe britannico (di origine francese) sulla strada della semifinaleFlavio Cobolli e Arthur Fery si affrontano nei quarti di finale di Wimbledon 2026, torneo di terza categoria dello Slam, giocato sull’erba.

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Arthur Fery diventa il primo giocatore maschile al di fuori della top 100 a raggiungere i quarti di finale in singolare a Wimbledon dal 2014 (Kyrgios) reddit

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