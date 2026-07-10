Manca poco più di una settimana per aderire ai bandi del progetto “Campania Welfare” a Castellammare. Il centro di inclusione attiva 2.0, promosso dall’Ambito Territoriale N27 e gestito dalla Fondazione O., offre opportunità di formazione, lavoro e inclusione sociale. Le domande devono essere presentate entro la scadenza prevista, che si avvicina rapidamente. Le iniziative mirano a sostenere le persone in difficoltà attraverso programmi specifici di supporto e inserimento.

Tempo di lettura: 2 minuti Manca poco più di una settimana per aderire al progetto “Campania Welfare” – Centro Stabia di Inclusione Attiva 2.0, promosso dall’Ambito Territoriale N27 del Comune di Castellammare di Stabia e realizzato dalla Fondazione O.I.E.R.MO. Pro Juventute ETS, con il partenariato di Ad Astra, APS 4S e Mathesis. Il progetto, finanziato dalla Regione Campania con risorse del PR FSE+ 2021-2027, punta sul sostegno sociale, la formazione e l’ inclusione per i residenti e gli istituti di Castellammare di Stabia. Azione A – Percorsi educativi di supporto per bambini e ragazzi: sono disponibili 35 posti per assistenza scolastica specialistica di ogni ordine e grado e 20 posti per educativa territoriale e domiciliare per allievi dai 6 ai 16 anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Welfare a Castellammare, c’è ancora tempo per aderire ai bandi di inclusione, formazione e lavoro

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